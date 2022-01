Star Wars Jedi: Fallen Order 2, reveal ufficiale il 4 maggio per un noto leaker

Il reveal ufficiale di Star Wars Jedi: Fallen Order 2 si svolgerà il 4 maggio, ovverosia nell'ambito dello Star Wars Day: lo sostiene anche il noto leaker Tom Henderson, che ha scritto un post al riguardo.

Qualche giorno fa Jeff Grubb ha detto che Star Wars Jedi: Fallen Order 2 verrà annunciato prima dell'E3 2022, dopodiché un insider ha parlato appunto di una presentazione a maggio 2022, durante lo Star Wars Day. Tutte le voci sembrano allineate.

"Le cose hanno cominciato a muoversi per il reveal del prossimo episodio di Star Wars Jedi: Fallen Order sviluppato da Respawn Entertainment", ha scritto Henderson. "Dopo l'annuncio della data di uscita di LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, una presentazione il 4 maggio appare adesso incredibilmente probabile."

Non è tutto: Henderson ha aggiunto alla fine del suo tweet una postilla davvero interessante, scrivendo che l'uscita prevista per Star Wars Jedi: Fallen Order 2 è nel corso del quarto trimestre del 2022, ergo non bisognerà attendere il prossimo anno per giocarci.

Un dettaglio, quest'ultimo, che farà certamente felici i tanti fan di Cal Kestis, il giovane Padawan protagonista della serie che si unisce alle forze ribelli per contrastare l'Impero e preservare ciò che resta dell'Ordine Jedi.