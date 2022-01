Star Wars Jedi: Fallen Order 2 verrà annunciato prima dell'E3 2022 per Jeff Grubb

Star Wars Jedi: Fallen Order 2 verrà annunciato prima dell'E3 2022, probabilmente a maggio: lo ha detto il noto giornalista Jeff Grubb nel corso del suo ultimo podcast, aggiungendo anche qualche ulteriore dettaglio.

Lo scorso agosto EA ha dichiarato di voler investire nel franchise di Star Wars Jedi: Fallen Order, e considerando che il primo episodio della serie ha totalizzato oltre venti milioni di giocatori, un sequel è praticamente certo; ma quando arriverà?

Grubb dice che il reveal potrebbe avvenire intorno al mese di maggio, e i fan di Star Wars sanno bene cosa possa significare: il 4 maggio cade lo Star Wars Day e non potrebbe esserci dunque un momento migliore per annunciare il gioco con un teaser.

Dopodiché ci sarà spazio appunto all'E3 2022, o meglio a EA Play 2022, per mostrare al pubblico un trailer completo e magari comunicare una data di uscita. Ce la farà il nuovo capitolo ad arrivare nei negozi entro la fine dell'anno?

Secondo Jeff Grubb questa possibilità esiste, così come un eventuale slittamento al 2023, periodo che anche a noi appare più plausibile per una produzione che verrà presentata per la prima volta fra maggio e giugno. Staremo a vedere.

Nel frattempo, se volete rinfrescarvi la memoria, ecco la recensione di Star Wars Jedi: Fallen Order.