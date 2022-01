Dying Light 2: Stay Human, un video mostra l'albero delle abilità

Dying Light 2: Stay Human vanterà un ricco albero abilità, con svariati elementi che sarà possibile sbloccare nel corso della campagna per arricchire il repertorio del nostro personaggio. Ebbene, Techland ha pubblicato un video che ne illustra le varie voci.

Dopo le notizie relative al numero di equipaggiamenti unici disponibili in Dying Light 2: Stay Human, che a quanto pare saranno oltre cinquecento, approfondiamo dunque le capacità del protagonista, divise in sole due categorie: combattimento e parkour.

Fra le abilità legate al combattimento troviamo la parata perfetta, che eseguita al momento giusto apre la difesa dell'avversario; oppure il Ground Pound, il classico attacco eseguito dall'alto per cogliere di sorpresa i nemici.

Per quanto riguarda invece la categoria parkour, abbiamo il salto in lungo, che potenzia appunto la capacità di saltare del nostro personaggio; lo scatto, utile per tirarsi fuori da situazioni pericolose negli spazi stretti; e il Tic Tac, ovverosia la corsa sui muri.

Parliamo in totale di ben quarantotto tratti sbloccabili, che potremo utilizzare per plasmare il personaggio sulla base del nostro stile e consentirgli di prestarsi meglio ad azioni a viso aperto oppure all'esplorazione veloce e silenziosa degli scenari.

Alcune settimane fa abbiamo provato Dying Light 2: Stay Human, dunque date un'occhiata all'articolo per ulteriori dettagli in attesa dell'uscita, fissata al 4 febbraio su PC e console