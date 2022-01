Star Wars Jedi: Fallen Order 2: presentazione a maggio 2022 durante lo Star Wars Day per un insider

Stando all'insider Bespin Bullettin, Star Wars Jedi: Fallen Order 2 sarà presentato a maggio 2022, in occasione dello Star Wars Day. Bespin Bullettin è di solito molto addentro alle cose di Star Wars ed è stato il primo a parlare dello sviluppo del seguito del titolo di Respawn già nel 2020, oltre a fornire indiscrezioni su Star Wars: Squadrons e Star Wars: Battlefront II, poi rivelatesi accurate.

Stando a quanto ha scritto, lo sviluppo di Star Wars Jedi: Fallen Order 2 è iniziato praticamente subito dopo il lancio del primo capitolo. Secondo quanto gli è stato riferito, il team di sviluppo ha ancora qualche problema legato alla pandemia, ma l'obiettivo è quello di presentare il gioco durante lo Star Wars Day per poi lanciarlo nell'autunno del 2022. Interessante il fatto che, in base alle sue informazioni, Star Wars Jedi: Fallen Order 2 potrebbe non usare il nome "Fallen Order", pur essendo la storia legata a quella del primo episodio.

Di fatto è una conferma di un'altra indiscrezione, riportata da Jeff Grubb, che ha parlato di presentazione prima dell'E3 2022.

Parlando del lato narrativo, Bespin ha riportato che in Star Wars Jedi: Fallen Order 2 torneranno dei personaggi già visti nel primo capitolo, alcuni in ruoli più importanti rispetto al passato, e ci saranno anche dei personaggi noti della saga di Star Wars, non visti nel primo.

Naturalmente si tratta di informazioni non ufficiali, quindi prendetele come tali. Per conferme, bisogna attendere che Electronic Arts presenti ufficialmente il gioco, che ancora esiste solo nel regno dei rumor.