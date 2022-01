Knights of the Old Republic Remake, anno di uscita svelato da un insider

L'anno di uscita di Knights of the Old Republic Remake potrebbe essere il 2023, almeno stando all'insider Bespin Bullettin, che ha riportato quanto appreso da diverse fonti. Sostanzialmente nella pianificazione dei giochi di Star Wars, il nuovo KOTOR dovrebbe arrivare dopo Star Wars Jedi: Fallen Order 2, quest'ultimo previsto invece per l'autunno del 2022.

Bespin Bullettin è un insider di Star Wars noto per aver riportato informazioni molto accurate su Star Wars: Squadron e Star Wars: Battlefront II. Sempre lui è stato il primo a parlare dello sviluppo di Star Wars Jedi: Fallen Order 2 e proprio oggi ha fornito nuove indiscrezioni in merito.

Purtroppo su Knights of the Old Republic Remake non ha detto molto altro. Ha solo fatto presente che le sue parole non sono scolpite nella pietra e che alcune cose potrebbero cambiare a causa della pandemia di COVID-19.

Lo sviluppo di Knights of the Old Republic Remake rimane confermato per PS5 e PC da parte di Aspyr. Se volete più informazioni, leggete la nostra anteprima.