L'Attacco dei Giganti: nuovo trailer per la stagione finale da Crunchyroll

Un nuovo trailer per L'Attacco dei Giganti è stato pubblicato da Crunchyroll per pubblicizzare il prossimo arrivo dell'ultima stagione della serie animata, ovvero la Stagione 4 Parte 2, durante la quale assisteremo infine alla conclusione degli eventi.

Ovviamente, trattandosi di un trailer della parte finale, potrebbe facilmente contenere degli spoiler , dunque chi non vuole avere anticipazioni sulla trama farebbe bene a evitare di guardare il video riportato qui sotto.



Il trailer è contenuto all'interno di un tweet ufficiale di Crunchyroll, il servizio di streaming video, recentemente acquisto da Sony, che ha i diritti per la pubblicazione della serie in occidente. Nel mezzo minuto di animazione possiamo vedere un rapido montaggio di varie scene emozionanti con Eren Jaeger, Armin e Mikasa in alcuni momenti salienti del passato e del futuro.

Il titolo del trailer è "Crescendo", e sintetizza bene la carica emotiva che si porta dietro, anche grazie alla musica tratta dal Notturno di Chopin che dona al tutto un'atmosfera veramente particolare. Già a dicembre avevamo visto un trailer per la Stagione 4 Parte 2, a questo punto ci siamo quasi: L'Attacco dei Giganti - Stagione Finale Parte 2 andrà in onda in Italia il 9 gennaio 2022 su Crunchyroll.