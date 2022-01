GTA 6: possibile anno di uscita da un insider

L'insider Tez2, noto per le informazioni fornite su Rockstar Games e i suoi giochi, ha suggerito quello che potrebbe essere l'anno di uscita di GTA6: il 2023. In realtà il suo messaggio è stato più sibillino. Stando alle sue parole, il 2022 sarà l'anno in cui Rockstar Games presenterà il suo nuovo gioco, che sarà però lanciato l'anno successivo.

Ora, Tez2 non nomina direttamente GTA 6, ma attualmente si tratta dell'unico progetto di cui è certo lo sviluppo. Qualcuno ha ipotizzato che potrebbe trattarsi anche di Bully 2, anche se le incerte sorti del titolo e il burrascoso passato del progetto, rendono più complicata l'attribuzione dell'indiscrezione.

Un nuovo Red Dead Redemption è altamente improbabile, visto che il secondo capitolo della serie è uscito nel 2018. Potrebbe altresì trattarsi di una qualche edizione rimasterizzata dei vecchi giochi della compagnia, ma la speranza è che sia qualcosa di nuovo.

Naturalmente Rockstar Games non ha commentato la voce di corridoio, quindi prendete il tutto con le dovute cautele, perché si tratta di un'informazione non confermata. Certo, sarebbe ora che uscisse un nuovo Grand Theft Auto, visto che il quinto capitolo ormai è sul mercato da quasi un decennio. Va detto che finché continuerà a macinare milioni di dollari tutti gli anni, tra vendite e microtransazioni, Rockstar non si sbrigherà sicuramente a mandarlo in pensione. Chissà per quanti anni ancora continuerà a mungerlo.