PS5 Slim 30th Anniversary Edition tornerà disponibile, ecco quando

PS5 Slim 30th Anniversary Edition tornerà disponibile con la Digital Edition, insieme a PlayStation Portal e al controller DualSense, a partire dal 29 settembre, "in quantità molto limitate" e con le prenotazioni che si apriranno fra pochi giorni.

Nella fattispecie, gli abbonati a PlayStation Plus godranno di un accesso anticipato ai preorder, che sarà possibile effettuare su PlayStation Direct dalle 11.00 del 21 luglio. Per tutti gli altri utenti le prenotazioni partiranno invece il 23 luglio, sempre dalle 11.00.

Nel suo annuncio, Sony ha voluto enfatizzare il concetto delle quantità molto limitate e di una vendita "fino a esaurimento scorte", dunque esiste la possibilità che anche stavolta i prodotti vadano in sold-out piuttosto rapidamente.

Come detto, in questo caso gli abbonati a PlayStation Plus potranno contare su di un vantaggio sostanziale, grazie all'accesso anticipato alle prenotazioni di ben due giorni rispetto a tutti gli altri.