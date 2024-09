PS5 Pro 30th Anniversary vista dal vivo al TGS... volevamo portarcela a casa!

Il pezzo forte era ovviamente in un'ampia vetrina pronta a far salivare i fan PlayStation della primissima ora. La linea limitata di hardware dedicati al trentesimo anniversario era tutta in bella mostra e ne abbiamo approfittato per scattare qualche foto più da vicino. I pezzi forte sono rappresentati ovviamente da PlayStation 5 Pro e PlayStation 5 nella colorazione grigia che richiama la primissima PlayStation uscita nel 1994 (anch'essa esposta), e stesso trattamento è stato riservato a DualSense e DualSense Edge. Una chicca è il cavo USB che riprende l'estetica del cavo del controller del primo DualShock: sappiamo di non averne bisogno, ma...

Un’edizione andata a ruba

Era inevitabile che la console in un'edizione così nostalgica e limitata (ne sono state prodotte solo 12300 unità) sarebbe finita nel mirino dei collezionisti... e dei bagarini. Come riportato nelle ore passate, il bundle di PS5 Pro - che include console, un DualSense, un DualSense Edge e una base di ricarica per i controller - è stato messo in prevendita a 1099 euro ed è andato immediatamente sold out, apparendo subito dopo su eBay a prezzi che vanno anche dai 2000 ai 3000 euro. Insomma, la quasi totalità dei visitatori del Tokyo Game Show dovrà accontentarsi di vedere PlayStation 5 Pro in questa tinta celebrativa solo attraverso una vetrina.