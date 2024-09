Come si può vedere, Goro affronta i suoi avversari utilizzando diversi stili di combattimento , con e senza armi: in quest'ultimo caso, l'uniforme da pirata sembra aggiungere la possibilità di utilizzare anche la pistola per sbaragliare i nemici.

Il nuovo trailer di Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii mostra i combattimenti a base action del nuovo capitolo della serie SEGA, che come sappiamo vedrà Goro Majima nel ruolo di protagonista nell'ambito di un'inedita e folle avventura piratesca.

Una serie alla deriva o un colpo di genio?

Annunciato alcuni giorni fa, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii è stato accolto in maniera mista dagli ormai numerosi fan della serie SEGA, che da un lato sono stati felici di rivedere Goro Majima in veste di protagonista (l'ultima volta è stato nella mini campagna extra di Yakuza Kiwami 2), ma dall'altro vedono l'ambientazione piratesca come una sorta di operazione commerciale basata sui trend attuali.

Sicuramente l'idea di partenza verrà accompagnata da un comparto narrativo di grande spessore, capace di sorprendere grazie alla caratterizzazione dei personaggi e ai molteplici colpi di scena a cui questa saga ci ha abituato.

Il prodotto finale riuscirà dunque a convincere anche gli scettici? Per scoprirlo bisognerà attendere qualche mese, visto che la data di uscita di Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii è fissata al 28 febbraio 2025 su PC, PlayStation e Xbox.