PS5 Pro 30th Anniversary ha già raggiunto prezzi folli nelle aste dei bagarini

Come prevedibile i bagarini hanno già iniziato a rivendere il bundle a tiratura limitata di PS5 Pro della PlayStation 30th Anniversary Collection con inserzioni e aste che hanno già raggiunto prezzi davvero fuori di testa.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, stamattina Sony ha dato il via ai preorder della PlayStation 30th Anniversary Collection, una linea di console e accessori con colorazioni e temi in stile PS1, pensati proprio per festeggiare il 30° anniversario della console. L'oggetto più desiderato, nonché costoso, era un bundle speciale di PS5 Pro venduto a 1.099 euro, che include la console, un DualSense, un DualSense Edge e una base di ricarica per controller, tutti a tema. La tiratura è limitatissima: parliamo di 12.300 unità in tutto il mondo. E infatti il bundle è andato sold out in ogni paese nel giro di pochi minuti dall'inizio delle prevendite.