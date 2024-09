Assassin's Creed Shadows e Ghost of Yotei usciranno entrambi nel 2025, ma Ubisoft non è preoccupata

"Posso assicurarvi che tutte le valutazioni che hanno determinato le nostre decisioni sono legate alla possibilità di rifinire il gioco e fare in modo che possa rispettare queste straordinarie premesse."

"In merito agli eventuali competitor di Assassin's Creed Shadows, tutto ciò che ci preoccupa è assicurarci di poter offrire agli utenti un'esperienza fantastica ", ha detto Guillemot nel corso di un incontro improvvisato con gli investitori che si è tenuto ieri sera.

Ubisoft non è preoccupata dal fatto che Assassin's Creed Shadows e Ghost of Yotei usciranno entrambi nel 2025 : stando alle dichiarazioni del CEO dell'azienda francese, Yves Guillemot, "c'è molto spazio per i giochi di alta qualità, ed entrambi questi titoli possono vendere molto bene."

Il rinvio, però, è stato un duro colpo

Le parole di Yves Guillemot sono ovviamente volte a tranquillizzare gli azionisti, ma non c'è dubbio che il rinvio di Assassin's Creed Shadows rappresenti un duro colpo per Ubisoft, e lo dimostra anche l'immancabile crollo del titolo in borsa.

La protagonista di Ghost of Yotei

Per quanto riguarda invece la possibilità che Ghost of Yotei faccia diretta concorrenza a Shadows, immaginiamo che si tratti di un rischio blando: tanto Ubisoft quanto Sony saranno propense a evitare uno scontro diretto.

Ciò significa che probabilmente il seguito di Ghost of Tsushima uscirà in un periodo differente del 2025, magari addirittura in autunno, lasciando sufficiente spazio e tempo perché gli appassionati di Giappone feudale possano ricaricare le batterie e cimentarsi con una nuova avventura.