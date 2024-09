Il bundle di PS5 Pro della PlayStation 30th Anniversary Collection costa più di 1.000 euro ed è già esaurito

Stamattina sono iniziate i preordini dei prodotti della PlayStation 30th Anniversary Collection, con console e accessori con colori e temi che ricordano l'indimenticabile PlayStation 1. Tra questi c'è anche un bundle speciale a tiratura limitata di PS5 Pro dal prezzo esorbitante di 1.099 euro.

Il motivo è presto spiegato: oltre alla costosa console mid-gen, all'interno del pacchetto troviamo un DualSense, un DualSense Edge e la base di ricarica per i controller, tutti in edizione limitata del 30° anniversario. La tiratura del pacchetto è estramamente limitata e sono disponibili solo 12.300 console numerate in tutto il mondo, tanto che al momento il bundle risulta già esaurito. Insomma, chi è interessato dovrà sperare in un eventuale distribuzione di ulteriori unità (per quanto si tratta di una possibilità remota), la cancellazione di qualche ordine o pagare un costo ancor più salato affidandosi ai bagarini.