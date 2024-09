La prima espansione di Star Wars Outlaws con Lando Calrissian ha una data di uscita

C'è anche una seconda espansione in programma

Il lancio del DLC tra l'altro coincide con quello della versione PC di Star Wars Outlaws su Steam, per l'appunto fissata al 21 novembre. Non solo, Ubisoft ha annunciato che tutti i suoi prossimi giochi a partire da Assassin's Creed Shadows saranno disponibili sullo store di Valve al day one.

La roadmap di Star Wars Outlaws

Per quanto riguarda l'espansione Wild Card, al momento non sono stati condivisi molti dettagli in merito, se non una breve sinossi ufficiale che recita: "Kay viene ingaggiata per infiltrarsi in un importante torneo di Sabacc, ma quando si imbatte nel famigerato giocatore d'azzardo Lando Calrissian, si rende conto che c'è qualcos'altro sotto".

È in programma anche una seconda espansione di Star Wars: Outlaws, con data di uscita ancora da confermare, intitolata A Pirate's Fortune, dove Kay "si imbatte nel pirata veterano Hondo Ohnaka, che sta cercando di sistemare dei vecchi conti in sospeso con una spietata banda di pirati".