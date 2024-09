Star Wars Outlaws ha una data di uscita su Steam e tutti i futuri giochi Ubisoft saranno sullo store al lancio

Sono passate poche settimane dal lancio di Star Wars Outlaws, ma Ubisoft e Massive Entertainment hanno già svelato quando la versione PC, al momento disponibile solo su Ubisoft Store ed Epic Games Store, presto approderà anche su Steam. Non è l'unica novità: tutti i prossimi giochi del publisher francese arriveranno nel negozio digitale di Valve al giorno del lancio, senza alcun tempo di attesa.

Ma andiamo per gradi. Star Wars: Outlaws sarà disponibile su Steam a partire dal 21 novembre. Nel momento in cui scriviamo non è ancora attiva la pagina del gioco nel negozio, ma supponiamo che verrà creata a breve.