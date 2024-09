L'aggiornamento di settembre per Xbox velocizza gli update dei giochi e porta novità a Game Bar e Xbox App

Microsoft ha annunciato oggi le novità in arrivo con l'aggiornamento di settembre per Xbox, che riguarda non solo le console ma anche PC e dispositivi mobile, aggiornando un po' l'intera esperienza videoludica sulle piattaforme della casa di Redmond.

Partendo dal PC, nell'ambito dell'update Xbox di settembre c'è una modifica importante alla Game Bar, con l'introduzione della modalità compatta per tutti gli utenti su Windows, dopo essere stata disponibile in prova per gli iscritti al programma insider.

Si tratta di una nuova visualizzazione più compatta dell'interfaccia Game Bar, che consente comunque di vedere diverse informazioni a colpo d'occhio ma rimanendo molto più piccola e meno invasiva come standard, con accesso a widget e navigazione semplificata e ideale anche per schermi più piccoli, oltre che studiata in particolare per l'uso del controller.