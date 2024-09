EA Sports FC 25 riceve già il primo aggiornamento, vediamo cosa cambia

EA Sports FC 25 in effetti non è ancora uscito, visto che la data di lancio della versione standard è fissata per il 27 settembre, ma ha già pronto il primo aggiornamento con il Title Update 1, che probabilmente sarà disponibile dal giorno di lancio per tutti, con diversi cambiamenti applicati.

Previsto per le versioni PC, PlayStation e Xbox, il Title Update 1 di EA Sports FC 25 è soprattutto correttivo e punta a risolvere alcuni problemi noti della versione di lancio del gioco con vari aggiustamenti mirati a sistemare alcuni inconvenienti.

In particolare, l'aggiornamento va a sistemare alcuni problemi specifici, ovvero il fatto che alcuni giocatori potevano rimanere bloccati nella schermata degli obiettivi, attraverso una scorciatoia dal Negozio, e il fatto che il gioco poteva incontrare dei problemi di instabilità durante i calci di rigore.