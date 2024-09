Slay the Princess: The Pristine Cut annunciato per PC e console, è una riedizione con tante novità e migliorie

Il lancio è in programma il prossimo 24 ottobre su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e Steam. Chi ha già acquistato il gioco originale su PC passerà alla The Pristine Cut con un aggiornamento totalmente gratuito .

Gli sviluppatori di Black Tabby Games e Serenity Forge hanno annunciato Slay the Princess: The Pristine Cut , un'edizione definitiva della visual novel horror che ha ricevuto ovazioni da stampa e giocatori che include diverse novità migliorie, oltre a segnare il debutto del gioco su console.

Le novità della The Pristine Cut

Come accennato in apertura, questa riedizione include una serie di novità interessanti, tra cui un nuovo finale e nuove linee di dialogo doppiate. In totale si parla di un 35% di contenuti in più rispetto all'originale.

Ecco l'elenco completo delle novità:

Tre capitoli nuovi di zecca

Principesse mai viste prima

Espansioni di percorsi già noti

Un finale completamente nuovo

Una galleria per rivivere i ricordi, i trionfi e le morti premature durante i numerosi incontri di Slay the Princess

Oltre 1.200 nuovi fotogrammi, illustrati a mano da Abby Howard

Oltre 2.500 nuove linee di dialogo interamente doppiate da Jonathan Sims e Nichole Goodnight

Sono state annunciate anche due edizioni fisiche per PS5 e Nintendo Switch, una Standard Edition da 44,99 euro e una ricca Collector's Edition da 79,99 euro, con disponibilità ancora da confermare che verrà distribuita da Tesuragames. L'edizione base includerà il gioco su disco o cartuccia, degli sticker e un codice per scaricare la colonna sonora digitale. La Collector's Edition, invece, comprenderà:

I contenuti dell'edizione standard

Una statua della principessa alta 17 centimetri

Un segnalibro con l'emblema del coltello

Standee acrilico della Principessa Stabby

Foglio di adesivi riflettenti lenticolari e a specchio

Spilla con smalto a forma di braccio mozzato

Portachiavi in bianco e nero con effetto illusorio che mostra immagini diverse

La Collector's Edition di Slay the Princess

Per chi non lo conoscesse, Slay The Princess è una visual novel horror caratterizzata da una scrittura stimolante e una trama coinvolgente, ricca di sorprese e colpi di scena, come spiegato anche nella nostra recensione.

Nel gioco abbiamo un importante compito da svolgere: raggiungere una capanna nascosta tra gli alberi e uccidere la principessa che si nasconde nel suo sotterraneo. In caso di fallimento il mondo verrà distrutto, ma non sarà un'impresa semplice. La ragazza proverà ogni modo per impedirlo, a volte usando il fascino, a volte le bugie e altre volte... senza fare grandi spoiler, probabilmente morirete tante volte.