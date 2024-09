Meta Quest 3S è ufficiale: ecco prezzo e data d'uscita del nuovo visore entry-level

Meta Quest 3S: le specifiche tecniche

Il nuovo visore entry-level di Meta monta al suo interno il processore Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2 abbinato a 8 GB di RAM. Nonostante il costo ridotto rispetto a Meta Quest 3, il visore sarà in grado di garantire un'esperienza di realtà mista del tutto simile, superando di 4,5 volte la risoluzione del precedente Meta Quest 2 (pari a 1832 x 1920 pixel per occhio), con 773 pixel per centimetro quadrato e un campo visivo di 96 gradi.

L'integrazione con il sistema operativo Windows 11

All'interno della confezione troveremo i due controller Touch Plus con cinturini da polso, dotati della funzionalità di tracking delle mani per un controllo completo e preciso all'interno di ogni applicazione. Grazie alla fotocamera RGB bilaterale sarà possibile inoltre far entrare gli oggetti all'interno del proprio spazio fisico. Mark Zuckerberg ha inoltre mostrato la piena integrazione con il sistema operativo Windows 11, similmente a quanto accaduto in precedenza con Vision Pro e i Mac. La batteria presenta una capacità di 4324 mAh, garantendo così un'autonomia dichiarata pari a circa 2 ore e mezza.