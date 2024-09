Nintendo conferma la presenza a Lucca Comics & Games con il primo Pop-Up Store in Italia

Presso il padiglione sarà possibile provare alcune esclusive più recenti, come Luigi's Mansion 2 HD , The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom e Super Mario Party Jamboree , nonché i grandi classici che hanno contribuito a consolidare il parco titoli della famiglia di console Nintendo Switch.

Nintendo sarà dunque ancora una volta presente in forze a Lucca Comics & Games 2024, il festival pop multidisciplinare che si terrà all'interno delle mura di Lucca, in Toscana, dal 30 ottobre al 3 novembre. La compagnia avrà il suo classico padiglione monografico in Piazza Bernardini , altro elemento ormai tradizionale per il casa di Kyoto a Lucca.

Nintendo ha confermato la propria presenza a Lucca Comics & Games anche per quest'anno, ribadendo quella che è ormai una vera e propria tradizione, ma in questo caso con l'apertura del primo "pop-up store" dedicato , che sarà presente in Pizza Bernardini, in corrispondenza dello stand ufficiale.

Tanti eventi organizzati da Nintendo a Lucca

Come grande novità di questa nuova edizione è prevista la presenza, nella stessa piazza Bernardini, al fianco del padiglione principale, di un esclusivo Nintendo Pop-Up Store.

La locandina del Nintendo Pop-Up Store a Lucca Comics

Per la prima volta in assoluto in Italia, Nintendo avrà uno spazio in cui sarà possibile acquistare gadget, merchandise e accessori unici dei principali mondi Nintendo: The Legend of Zelda, Pikmin, Animal Crossing e Splatoon.

Ci saranno poi tante attività e sorprese inedite, come la speciale iniziativa dedicata alla serie di videogiochi Pikmin: nel corso della manifestazione, presso il Giardino degli Osservanti, sarà possibile immergersi in prima persona nell'universo delle minuscole creature grazie a un'area arricchita da postazioni di gioco con Pikmin 4, scattare foto presso il photo corner, munirsi di un visore Pikmin e ottenere una mappa speciale per il Mini Walk, multievento dedicato all'app Pikmin Bloom.

Nella giornata di mercoledì 30 ottobre, inoltre, grazie alla collaborazione tra Nintendo e Trenitalia, sarà possibile visitare lo speciale treno Regionale di Trenitalia in livrea The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom presso la stazione di Lucca, dove stazionerà per l'intera giornata.