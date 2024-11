Le vendite del titolo di culto Slay the Princess sono davvero ottime

Black Tabby Games e Serenity Forge hanno annunciato le vendite della visual novel di culto Slay the Princess , che sono state davvero ottime. Subito dopo aver festeggiato il suo primo anniversario con il lancio dell'edizione The Pristine Cut, sono state svelate vendite per 500.000 copie . Considerato che lo studio di sviluppo è formato da sole due persone, è un risultato davvero ottimo.

Un titolo di culto

"Abbiamo riversato la nostra anima in questo gioco negli ultimi due anni, ed è stato profondamente commovente vedere così tante persone connettersi con un'opera così esoterica", ha dichiarato Tony Howard-Arias, co-fondatore di Black Tabby Games. "Siamo felicissimi che i fan ci abbiano dato il supporto di cui avevamo bisogno per rivisitare il gioco ed elevarlo a qualcosa di ancora migliore di quello che era al lancio. Abbiamo percorso molta strada con i ritocchi fatti".

"Santo cielo", ha aggiunto Abby Howard, l'altro co-fondatore dello studio (sì, ha detto solo questo).

Slay the Princess - The Pristine Cut è l'edizione definitiva di Slay the Princess, originariamente lanciato su PC nel 2023. Ora il gioco è disponibile per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S e Nintendo Switch. Insomma, potete giocarci un po' ovunque. Per avere altri dettagli, vi rimandiamo alla nostra recensione di Slay the Princess.

Il comunicato stampa ufficiale ci ricorda anche che: "Due edizioni fisiche, una standard e una da collezione, saranno disponibili per l'acquisto nel 2025, per la gioia dei fan e dei collezionisti. Le edizioni fisiche saranno disponibili per Nintendo Switch e PlayStation 5 presso i principali rivenditori e sul negozio Serenity Forge."