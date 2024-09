Metal Gear Solid Delta: Snake Eater si mostra con il trailer della storia al TGS 2024

Konami ha presentato il trailer della storia di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater durante lo showcase di Xbox al Tokyo Game Show 2024: un video ricco di sequenze e personaggi iconici, che i fan della serie creata da Hideo Kojima non mancheranno di riconoscere.

Si assiste ad esempio all'arrivo di Snake sul luogo della missione, al recupero di Granin, alla comparsa di Ocelot e naturalmente di The Boss, la mentore del protagonista che però si ritrova in questo caso a lavorare per la fazione opposta.

Come già visto all'interno di precedenti materiali, il remake realizzato da Konami è decisamente fedele all'originale diretto da Kojima, e anche nel caso del trailer della storia è possibile rivedere momenti e coreografie già noti.