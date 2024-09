Disney+ blocca la condivisione delle password anche in Italia e introduce nuovi prezzi per gli "utenti extra"

Disney+ ha avviato ufficialmente la campagna di limitazione della condivisione di account e password anche in Italia, introducendo un piano di condivisione a pagamento e annunciando il prezzo per gli utenti extra da registrare negli abbonamenti.

Dopo un periodo di prova applicato in alcuni paesi a partire dallo scorso giugno e l'annuncio della sua estensione nei mesi scorsi, il blocco alla condivisione delle password si dovrebbe estendere già da questa settimana anche in Italia in maniera ufficiale, sebbene gli effetti di questa nuova politica siano ancora da rilevare in maniera massiccia.

Nel frattempo emerge però la nuova soluzione prevista dalla compagnia, ed è l'aggiunta degli "utenti extra" all'abbonamento già registrato, con una spesa aggiuntiva.