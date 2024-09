PlayStation 5 Pro: una galleria di foto dal Tokyo Game Show 2024

Delle nostre impressioni ve ne parleremo in un articolo dedicato, ma nel frattempo trovate di seguito una galleria di foto scattate allo stand di PlayStation e che permettono di dare uno sguardo più ravvicinato a PlayStation 5 Pro in un contesto "dal vivo" e accanto alla precedente versione digitale della console.

Al Tokyo Game Show di quest'anno, Sony è tornata in veste di espositore con quello che per dimensioni è probabilmente lo stand più grande dell'intera fiera giapponese. L'obiettivo è ovviamente puntare i riflettori su PlayStation 5 Pro , l'ultima e chiacchierata versione della sua console che al TGS 2024 è possibile provare dai giornalisti con le demo di Final Fantasy 7 Rebirth e Gran Turismo 7.

Data di uscita e prezzo

In occasione dell'annuncio di PlayStation 5 Pro, pochi giorni prima del Tokyo Game Show, Sony ha confermato che la console verrà lanciata a livello globale il 7 novembre 2024, ad un prezzo di 799€(nella sola versione digital). Il prezzo più elevato rispetto al modello base ha fatto molto discutere gli appassionati di videogiochi nei giorni passati, ed è chiaro che Sony stia posizionando l'hardware come un'alternativa premium per i giocatori più altospendenti e disposti a investire per avere la migliore esperienza di gioco possibile su una macchina marchiata PlayStation.

Il Tokyo Game Show 2024 ci ha dato la possibilità di dare una prima occhiata alla console e, soprattutto, provarla in anteprima per farci un'idea di quanto possano migliorare alcuni giochi. Seguiranno analisi approfondite appena avremo modo di passare più tempo con PS5 Pro, ma con il suo lancio previsto per novembre non dovremo aspettare poi così a lungo.