The Witcher, le riprese della terza stagione della serie Netflix potrebbero iniziare a marzo 2022

Stando a quanto riportato dal sito Redanian Intelligence, le riprese della terza stagione della serie Netflix di The Witcher potrebbero iniziare a marzo 2022. La convinzione nasce da alcune informazioni molto interessanti.

A dicembre 2021 Lauren Schmidt Hissrich, la showrunner della serie, ha dichiarato che la sceneggiatura della terza stagione è praticamente finita: "Questa è la nostra ultima settimana nella sala degli sceneggiatori. Abbiamo quasi finito con la sceneggiatura ed è fantastica. Sono emozionatissima di come è venuta la stagione perché è basata sul mio libro preferito della saga, Il tempo della guerra.

Le stagioni 1 e 2 hanno preparato il campo per gli eventi che stanno per accadere. Ma il processo creativo è appena agli inizi. Abbiamo la sceneggiatura, e ora dobbiamo chiamare i registi e gli attori, e dobbiamo approfondire per fare in modo che la stagione sia perfetta."

Queste dichiarazioni fanno riferimento alla settimana conclusasi il 3 dicembre 2021. La pre-produzione della stagione inizierà a gennaio 2022 (potrebbe essere già iniziata), come riportato sempre da Redanian Intelligence. Stando alle tempistiche delle stagioni precedenti, è facile dedurre che le riprese vere e proprie potrebbero quindi iniziare a marzo 2022.

Naturalmente ci potrebbero essere dei ritardi, vuoi perché comunque la lavorazione di una serie come quella The Witcher è molto complessa e vuoi per la situazione mondiale dovuta alla pandemia in corso.

Comunque sia, se le tempistiche saranno rispettate, le riprese della stagione dovrebbero terminare ad agosto 2022, seguite da sei o sette mesi di post produzione (il tutto è sempre basato sulle tempistiche di lavorazione delle stagioni precedenti). Nel caso, la terza stagione sarebbe pronta per la primavera del 2023.

Naturalmente, anche se tutto andasse come previsto, l'uscita potrebbe essere posticipata secondo le necessità di Netflix.