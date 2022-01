I giochi PlayStation con i voti più alti del 2021 per Metacritic: primo Final Fantasy XIV: Endwalker

Metacritic ha svelato quali sono i giochi PlayStation con la media voto più alta del 2021, che vedono primeggiare Final Fantasy XIV: Endwalker di Square Enix. Attenzione, perché non parliamo di esclusive, ma di giochi usciti su PS5 o PS4, quindi anche multipiattaforma. Leggiamo:

Final Fantasy XIV: Endwalker (PS5) - 93 Metascore Hades (PS5) - 93 Metascore Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 (PS5) - 90 Metascore Final Fantasy VII Remake Intergrade (PS5) - 89 Metascore Synth Riders (PS4, PSVR) - 89 Metascore Disco Elysium: The Final Cut (PS5) - 89 Metascore It Takes Two (PS5) - 88 Metascore Deathloop (PS5) - 88 Metascore Ratchet & Clank: Rift Apart (PS5) - 88 Metascore Ghost of Tsushima: Director's Cut (PS5) - 88 Metascore

Come potete vedere, le prime posizioni sono occupate da giochi third party. Le prime due, oltretutto, hanno lo stesso metascore e sono Final Fantasy XIV: Endwalker e Hades con 93. C'è da dire che la classifica mostra alcune stranezza. Ad esempio ci sono dei port per PS5 di giochi già usciti su PS4, come Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 e lo stesso Final Fantasy VII Remake Intergrade. Inoltre c'è uno squilibrio nel numero di recensioni di alcuni giochi. Ad esempio Synth Riders non ne ha moltissime.

Comunque sia si tratta di una classifica interessante, che ben rappresenta questo anno di passaggio per PlayStation e la sua console di ultima generazione.