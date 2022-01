Battlefield 2042 è gratis questo weekend con Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate

Battlefield 2042 può essere scaricato e giocato gratis questo fine settimana dagli utenti Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate, all'interno della tradizionale iniziativa dei Free Play Days che, periodicamente, consente di provare alcuni titoli gratuitamente per un periodo limitato di tempo.

Se rientrate nella sottoscrizione all'uno o l'altro servizio Microsoft (Xbox Game Pass Ultimate comprende al suo interno Xbox Live Gold), potete scaricare il nuovo sparatutto di Electronic Arts e DICE a questo indirizzo in versione Xbox Series X|S o a questa pagina in versione Xbox One su Xbox Store gratis da ora fino alle ore 9:00 del mattino del 10 gennaio 2022.

Non è un periodo di tempo lunghissimo, ma consente di effettuare una prova piuttosto approfondita di Battlefield 2042, potendo così valutare se effettuare l'acquisto o meno, visto che si tratta comunque del gioco completo di ogni sua componente.

All'interno dell'iniziativa Free Play Days di questo fine settimana troviamo anche altri due giochi scaricabili gratuitamente, come da tradizione: uno è l'action adventure horror The Sinking City, incentrato sulle opere di H.P. Lovecraft e in particolare sul ciclo di Cthulhu, mentre l'altro titolo è Star Renegades, un RPG strategico a turni caratterizzato da una splendida caratterizzazione 2D fantascientifica che è stato anche molto apprezzato dalla critica.

Da notare, peraltro, che Battlefield 2042 è attualmente anche in sconto al 59,99 euro per quanto riguarda la versione Xbox Series X|S e 46,89 euro per quella Xbox One, mentre The Sinking City ha il prezzo abbassato a 9,99 euro.