Valorant: Episode 4 parte con il nuovo agente Neon, Battle Pass e skin

Valorant prosegue la sua progressione con l'arrivo dell'Act 1 dell'Episode 4, che vedrà il lancio di Neon, la nuova agente ad aggiungersi al roster di personaggi giocabili, oltre a un nuovo Battle Pass, skin varie e altri elementi aggiuntivi.

Riot Games ha annunciato Neon con un nuovo trailer e un artwork: si tratta di una combattente giovane e dotata di uno stile un po' pop-punk, che sembra dilettarsi anche nel canto oltre ad avere una particolare abilità personale basata sulle scariche energetiche.

Neon è in grado di spostarsi e colpire a grande velocità, utilizzando tre abilità e una Ultimate: High Gear incanala il potere di Neon per incrementare la velocità di spostamento, con la possibilità di utilizzare una sorta di scivolata elettrica, Relay Bolt lancia una scarica elettrica che rimbalza contro le pareti una volta e colpisce anche il terreno circostante e Fast Lane spara due linee di energia a terra che si estendono per una certa distanza fino a che non trovano un ostacolo.

Neon, la nuova combattente di Valorant

Infine, l'Ultimate di Neon è Overdrive, che consente di scatenare il potere e la velocità al massimo per un breve periodo di tempo, sparando un raggio di potere incanalato con grande accuratezza.

Tra le altre novità in arrivo con l'Episode 4, previsto arrivare il 10 gennaio, ci sono le skin "Protocol 781-A", legate al tema sci-fi dark e tecnologico che caratterizza anche la nuova parte di storia, oltre ad altri elementi anche a tema San Valentino all'interno del nuovo Battle Pass che prenderà il via dalla settimana prossima.

Qualche giorno fa, abbiamo saputo che Joe Ziegler ha lasciato il ruolo di director di Valorant per seguire un nuovo progetto in Riot Games.