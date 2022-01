Star Wars: Jedi Fallen Order 2 il primo a uscire, informazioni da Schreier sui tre giochi

I tre nuovi giochi di Star Wars annunciati oggi ottengono alcuni dettagli aggiuntivi da parte di Jason Schreier su Twitter, il quale ha anche riferito che Star Wars Jedi Fallen Order 2 sarà il primo dei tre a uscire, essendo quello più avanti nello sviluppo.

Il noto giornalista di Bloomberg ha riferito che, nonostante l'accordo di licenza esclusiva su Star Wars a favore di Electronic Arts scada il prossimo anno, quest'ultima ha evidentemente ancora intenzione di lavorare sul brand, come ha dimostrato oggi con l'annuncio di ben tre giochi su Star Wars in sviluppo.



La particolarità dell'operazione è che tutti e tre i progetti sono affidati a Respawn Entertainment, cosa che terrà certamente occupato il team per parecchio tempo nonché, di fatto, elimina la possibilità di vedere un prossimo Star Wars Battlefront 3 visto che tutti gli slot sembrano ormai occupati.

"Il seguito di Jedi Fallen Order è in produzione da un bel po' e dovrebbe uscire quest'anno o il prossimo", ha riferito Schreier, riferendo dunque che Star Wars Jedi: Fallen Order 2 dovrebbe uscire nel 2022 o al massimo nei primi del 2023, essendo quello più avanti. "Il progetto shooter e quello strategico sembrano invece molto più lontani", ha spiegato, aggiungendo che in genere questo tipo di annunci così a distanza dalle relative uscite vengono fatti anche allo scopo di attirare l'attenzione di sviluppatori, cominciando la ricerca di nuove assunzioni.

Il giornalista fa inoltre notare come tutti questi progetti si aggiungano, presso Respawn, al supporto di Apex Legends e al nuovo gioco ancora non annunciato e che sarebbe ancora in sviluppo nonostante l'abbandono di Mohammad Alavi, che era il creative director responsabile.