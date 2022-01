Sifu: dimensione del download PS5 e data di preload svelate

PlayStatiion Game Size ha nuovamente svelato le dimensioni del download di un gioco: questa volta tocca a Sifu in versione PS5. Il gioco pesa 7,160 GB. Inoltre, è stato indicato quando sarà possibile fare il preload del gioco.

Come potete vedere nel tweet qui sotto, Sifu pesa 7,160 GB, ma questo peso è legato alla versione 1.002.000: è possibile che al D1 venga pubblicata una patch che vada a modificare il peso totale. In ogni caso, è improbabile che la dimensione del download sia molto diversa. Sifu è quindi un gioco molto leggero e non ci saranno grandi problemi per i giocatori di PS5, anche per quelli che hanno una connessione non prestante.

Una scena di Sifu

In ogni caso, sarà possibile eseguire il preload con due giorni di anticipo. Chi ha prenotato il gioco in digitale in versione standard, potrà scaricare Sifu il 6 febbraio e giocarci l'8 febbraio. Chi ha invece prenotato la Deluxe Edition, potrà eseguire il download il 4 febbraio e giocare a partire dal 6 febbraio 2022. Chi ha prenotato la deluxe può quindi giocare 48 ore prima degli altri. La deluxe include anche la colonna sonora e l'artbook.

Inoltre, abbia scoperto la lista di trofei di Sifu, che ci permette di vedere quanti livelli e sfide ci sono nel gioco.