Sniper Elite 5: nuovo trailer conferma l'uscita nel 2022, day one su Xbox Game Pass

Sniper Elite 5 è tornato a mostrarsi con un trailer cinematografico in computer grafica che introduce qualcosa sulla storia del gioco e la nuova ambientazione, che sembra incentrata soprattutto tra Francia e Gran Bretagna, ancora una volta sui fronti della Seconda Guerra Mondiale.

Il trailer ribadisce inoltre che Sniper Elite 5 arriverà nel 2022, anche se non c'è ancora una data di uscita precisa, e che sarà lanciato su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S, disponibile al day one su Xbox Game Pass. Non si tratta ancora di un video di gameplay, ma intanto il trailer può calarci bene nelle atmosfere di questo nuovo capitolo, annunciato lo scorso dicembre.

Nel trailer vediamo il protagonista impegnato in una missione di infiltrazione in una base nazista, saltando tra i tetti di una cattedrale trasformata in avamposto di occupazione per poter colpire da lontano e con precisione, come di consueto per la serie in questione.

Con la pubblicazione del trailer arrivano anche informazioni sulla modalità "Invasion", nella quale viene proposto un sistema multiplayer nel quale i giocatori si ritrovano a entrare nelle campagne di altri utenti, cercando di eliminarsi a vicenda. Un'idea di questo concept emerge in effetti anche dal trailer, visto che nel finale compare un secondo cecchino che prende di mira quello che sembra essere il protagonista della storia, in una particolare commistione di eventi.