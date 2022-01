Rainbow Six Extraction: ecco quando si potrà usare il Buddy Pass per giocare gratis

Tom Clancy's: Rainbow Six Extraction è disponibile ormai da quasi una settimana ma ancora non è stato possibile utilizzare il Buddy Pass, ovvero l'offerta che consente di far giocare gratis altri due utenti, ma questa si attiverà presto: il 27 gennaio 2022 alle ore 16:00.

C'è dunque da aspettare ancora un paio di giorni, ma da questo giovedì 27 gennaio sarà possibile invitare due amici a giocare gratis a Rainbow Six Extraction utilizzando il Buddy Pass, che ricordiamo consente di scaricare e accedere al gioco gratuitamente per 14 giorni. Un sistema del genere è già stato utilizzato da altri titoli in precedenza e serve soprattutto per introdurre al pubblico i titoli con forte componente multiplayer, magari cooperativa come in questo caso.



Il Pass per gli amici potrà dunque essere usato a partire da giovedì alle ore 16:00 e durerà 14 giorni dal momento dell'utilizzo, consentendo poi ai due utenti di proseguire, eventualmente, nel caso decidessero per l'acquisto del gioco completo. Per saperne di più sul gioco, vi rimandiamo alla recensione di Rainbow Six Extraction, mentre ricordiamo che il titolo è stato lanciato al day one nella seconda ondata di giochi Xbox Game Pass di gennaio 2022.