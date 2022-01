Leggende Pokémon: Arceus, il trailer di presentazione in italiano

Leggende Pokémon: Arceus è protagonista di un lungo trailer di presentazione in italiano, pubblicato da Nintendo per illustrare tutte le caratteristiche del gioco in arrivo a breve su Switch.

Come avrete letto nel nostro speciale, la nuova avventura a Hisui di Leggende Pokémon: Arceus promette tante novità, alcune delle quali trovano posto appunto in questo video: dall'ambientazione ai Pokémon selvaggi, dai personaggi alle missioni.

Ci ritroveremo qualche secolo nel passato, a esplorare la regione che in futuro diventerà Sinnoh e a porre le basi per il primo Pokédex della zona in un'epoca in cui esseri umani e Pokémon si guardavano ancora con sospetto.

Come membri del Team Galassia, dovremo partecipare a importanti spedizioni, individuare i Pokémon selvatici e catturarli con la Poké Ball, provando eventualmente a indebolirmi prima laddove provino a resistere.

Leggende Pokémon: Arceus sarà disponibile a partire dal 28 gennaio, solo su Nintendo switch.