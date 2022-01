New Tales: annunciato un nuovo publisher da ex Ubisoft, Sega e Blizzard

New Tales è un nuovo publisher che è stato fondato a Parigi da alcuni veterani dell'industria videoludica provenienti, tra gli altri, da Ubisoft, Sega e Blizzard, annunciato in queste ore con un breve comunicato, in attesa di informazioni sui primi progetti in lavorazione.

L'idea dei fondatori è creare nuove proprietà intellettuali e collaborare con team provenienti da tutto il mondo, fornendo supporto e servizi per lo sviluppo e la pubblicazione di giochi. Presidente e CEO di New Tales è Cédric Maréchal, che lavora nell'ambito da quasi 30 anni e ha lavorato per Blizzard, Vivendi Games, Sega e Cryo, essendo stato in precedenza anche senior VP di Activision Blizzard.

"Abbiamo costruito un team di giocatori appassionati con un grado di esperienza senza rivali, che hanno fatto prosperare alcune delle maggiori proprietà intellettuali e comunità di videogiocatori", ha detto Maréchal nel comunicato di annuncio di New Tales.

New Tales, un'illustrazione che accompagna la fondazione del publisher

"Il gaming ha raramente visto un periodo così eccitante, alimentato da tonnellate d i innovazione e creatività. Tuttavia, la frequenza di nuove uscite continua ad aumentare, rinforzando la necessità di publishing internazionale. New Tales è una soluzione completa che fornisce collaborazione agli sviluppatori, dedicata a massimizzarne il successo", si legge inoltre.

Particolarmente interessante anche il fatto che la compagnia ha intenzione di "costruire le proprie produzioni internamente, creando propri giochi e proprietà intellettuali", dunque c'è forse in previsione anche la formazione di team di sviluppo interni. Tra gli altri membri di New Tales ci sono altri esperti del settore come il chief operating officer Benoit Dufour (ex Activision Blizzard), chief growth officer Delphine Le Corre e chief content officer Emmanuel Obert, proveniente anche da Ubisoft. Attendiamo dunque di conoscere le prime produzioni da parte della nuova etichetta in questione, che al momento ha già un sito ufficiale.