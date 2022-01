The Walking Dead: Saints & Sinners Chapter 2 annunciato ufficialmente con un teaser

The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution è stato annunciato da Skydance e Skybound con un breve teaser sui social, anche se al momento non ci sono dettagli su questo nuovo capitolo della serie sparatutto in realtà virtuale.

Come forse ricorderete, nella recensione di The Walkind Dead: Saints & Sinners abbiamo parlato di come il tie-in ambientato nell'universo di The Walking Dead riuscisse a offrire un'esperienza solida e complessa, dotata di un eccellente feedback delle armi.

Elementi che ci aspettiamo di ritrovare anche nel sequel, che tuttavia non ha ancora una data di uscita né piattaforme di riferimento. Uscirà anch'esso su PC, PS4 e Quest?

L'originale The Walkind Dead: Saints & Sinners, senza dubbio una delle migliori trasposizioni della serie televisiva, è stato capace di totalizzare incassi per oltre 60 milioni di dollari.

L'annuncio di un nuovo capitolo appare dunque del tutto comprensibile: la speranza è che Skybound fornisca qualche dettaglio già nelle prossime settimane, magari fissando un periodo di lancio per il gioco.