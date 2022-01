Weird West: un nuovo video mostra combattimento, stealth e abilità per l'RPG western

WolfEye Studios e Devolver Digital hanno pubblicato un nuovo video diario per Weird West, in questo caso incentrato su vari aspetti del gameplay come combattimento, stealth e abilità specifiche dei personaggi in gioco.

Il titolo in questione rappresenta la nuova produzione del director Raphaël Colantonio, ex-Arkane presso la quale ha contribuito a creare Dishonored e Prey, motivi validi per tenere particolarmente d'occhio questo particolare gioco. Si tratta peraltro di un titolo davvero peculiare, essendo caratterizzato da un'ambientazione western con influssi in stile dark fantasy, ma anche da una struttura ibrida di grande interesse.

È un RPG che richiama alcune caratteristiche di titoli appartenenti al genere come Divinity, ma ovviamente calate in un contesto completamente diverso da quello che ci si potrebbe aspettare, cosa che si riflette in soluzioni di gioco alquanto inedite. Qualche caratteristica di questo particolare gameplay è dunque visibile in questo nuovo video pubblicato da WolfEye Studios, che mostra più nel dettaglio il funzionamento dei combattimenti e degli spostamenti tattici in stile stealth, oltre all'utilizzo delle abilità specifiche dei combattenti.

Di recente abbiamo visto che Weird West è stato rinviato su PC, PS4 e Xbox, con la nuova data di uscita fissata ora per il 31 marzo 2022. In ogni caso, il gioco uscirà su Xbox Game Pass al day one, come annunciato in precedenza dal team e da Devolver Digital.