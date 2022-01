Leggende Pokémon Arceus: la nuova avventura a Hisui promette tante novità

Manca ormai davvero poco alla recensione di Leggende Pokémon: Arceus e siamo sicuri che avrete un sacco di domande su questo nuovo episodio della serie Game Freak. D'altronde era parecchio tempo che The Pokémon Company non teneva così tanti segreti su di un capitolo inedito. Leggende Pokémon: Arceus rompe con prepotenza alcuni dei legami più solidi del mondo Pokémon, e lo fa a quasi 26 anni dall'uscita giapponese di Pokémon Rosso e Pokémon Verde (in Giappone Pokémon Blu era un'edizione speciale esclusiva per gli abbonati a CoroCoro). Quali avventure affronteremo nella regione di Hisui? Quale sarà il ruolo di Arceus nelle nostre peregrinazioni? Le nuove meccaniche saranno ben bilanciate? E quanti Pokémon potremmo collezionare in quello che è stato probabilmente il primo Pokèdex di sempre? Questi e molti altri quesiti troveranno risposta solo alla data di uscita, prevista per il 28 gennaio 2022 in esclusiva su Nintendo Switch (o magari prima, a seconda di quando potrete leggere la nostra recensione). Fino ad allora dovremo accontentarci delle informazioni ufficiali per delineare il profilo di un gioco Pokémon davvero diverso dal solito. Non ci credete? Allora seguiteci, che vi diciamo per filo e per segno quali sono tutte le novità di Leggende Pokémon: Arceus.

La lore: in principio, Arceus Riviviamo miti del passato in Leggende Pokémon: Arceus Leggende Pokémon: Arceus. Un titolo altisonante, che da subito ha provocato un brividino lungo la schiena dei fan più stagionati (ammettetelo dai, siete tra amici). Due parole, in particolare, hanno posto subito l'accento su un elemento talvolta trascurato da una Game Freak troppo presa a inserire nuove meccaniche per curarsi della coerenza narrativa: Leggende e Arceus, infatti, gridano "lore". Il filone Leggende Pokémon si propone di affrontare le storie che hanno dato vita all'universo Pokémon e per farlo non poteva non partire da chi di creazioni se ne intende. Arceus, il Pokémon Primevo. Stando alle leggende di Sinnoh, Arceus è il dio della regione, una divinità nata da un grande uovo cosmico prima di ogni altra cosa. Fu lui a creare Dialga e Palkia, i Leggendari di Diamante e Perla che governano rispettivamente il tempo e lo spazio; e fu sempre lui a dare origine a Giratina, a cui affidò la materia esoterica dell'Universo. Generò poi Uxie, Mesprit e Azelf, gli altri tre leggendari di Sinnoh, e infine diede inizio alla vita sulla terra e ai Pokémon. A quel punto, giustamente un po' stanco, si prese una vacanza per riposare e nessuno l'ha più visto. Non si conosce molto altro su questa creatura, che si dice sia pressoché onnipotente, e pare che nemmeno Damon, capitano del Team Diamante, e Perula, capo del Team Perla, sappiano della sua esistenza, visto che venerano rispettivamente Dialga e Palkia. Saperne di più su Arceus sarà uno degli elementi più interessanti dell'avventura ad Hisui che, per inciso, ci porterà a intraprendere delle missioni specifiche per incontrare altri due Pokémon misteriosi: Darkrai e Shaymin. Di carne al fuoco sembra essercene parecchia e questo episodio potrebbe cambiare per sempre il nostro modo di vedere il mondo dei mostriciattoli tascabili.

Struttura: RPG Open Map Una delle aree della mappa di Leggende Pokémon: Arceus "Ma perché Arceus dovrebbe stare ad Hisui se le leggende sono di Sinnoh?" Semplice, mio giovane amico che è finito in questo articolo per caso senza aver visto nulla del gioco finora. Ti sorprenderà sapere che Hisui è la versione antica di Sinnoh, la regione che ha caratterizzato i giochi di quarta generazione (e di conseguenza anche i recenti remake Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente: qui la nostra recensione dei recenti remake). Oltre che per evidenti motivi narrativi, la presenza di un'area mai esplorata dagli allenatori di tutto il mondo è funzionale anche per un altra grande novità di questo episodio: la struttura della mappa. Hisui è una sorta di Giappone feudale alternativo e può contare su ampie aree in 3D, da esplorare con telecamere libera in terza persona. Non è un vero e proprio open world, ma è comunque un passo in avanti gigantesco rispetto alle Terre Selvagge (se non sapete di cosa stiamo parlando, trovate più informazioni nella recensione di Pokémon Spada e Scudo). Le zone viste finora sono grandi sezioni aperte, che attraversano tutta la regione e presentano i più differenti biomi. Per accedervi si passa da un hub principale, il villaggio Giubilo, centro nevralgico delle operazioni della squadra di ricerca del Team Galassia, di cui fa parte il protagonista, Luce o Luca a seconda delle nostre scelte iniziali. Questa novità porta anche a una nuova gestione della progressione, determinata non più da sfide in palestre che ancora non esistono, ma attraverso una serie d'incarichi più vicini a quelli dei classici giochi di ruolo.

Progressione: missioni Gli incarichi Pokédex sono solo una delle tipologie di quest di Leggende Pokèmon: Arceus Le missioni dovrebbero essere delle specie di "cacce al Pokémon" e sono collegate alla squadra di ricerca del Team Galassia: questa è impegnata a scoprire cosa sta succendo ad alcuni mostriciattoli della regione, diventati improvvisamente aggressivi. Non sono però le uniche quest che potremo affrontare a Hisui: le "richieste" degli abitanti sono vere e proprie secondarie, che riprendono alcuni stereotipi dei capitoli del passato per inserirli all'interno di una struttura più organica. Per la prima volta, infatti, avremo a disposizione una specie di "diario delle quest", che ci permette di tenere traccia dei progressi in ogni momento e di sapere in anticipo le ricompense che andremo ad ottenere in caso di successo. Lo ritroviamo nel misterioso Arceusphone, uno strumento futuristico che si inserisce all'interno di un ripensamento generale dell'interfaccia, ora più chiara e veloce anche nelle fasi di esplorazione. A queste si aggiungono poi gli incarichi Pokédex, un'altro elemento inedito per la serie. Per riempire le pagine della nostra enciclopedia, chiaramente cartacea, non basta più catturare un esemplare di ciascuna specie, ma serve soddisfare determinati requisiti per far avanzare il livello di analisi. Si spazia dall'utilizzo di determinate mosse all'osservazione di mostri in specifici atteggiamenti, proprio come fossimo dei ricercatori alla scoperta di creature misteriose.

Lotta: non solo Tecniche Tecniche rapide o tecniche potente? Sarà importante scegliere bene in Leggende Pokémon: Arceus Anche le interazioni con i Pokémon selvatici sono diverse rispetto al passato. Ben visibili nell'overworld, le creature possono essere ingaggiate in tre modi distinti: ci si può avvicinare di soppiatto, lanciando una Poké Ball vuota per provare a catturare l'esemplare di fronte a noi; si può lanciare la sfera di un mostro già catturato, per avviare uno scontro; o, ancora, si può andare dritti per dritti e palesare la nostra presenza. Inutile sottolineare, però, che non tutti i Pokémon apprezzeranno la compagnia di Luce/Luca. Se alcune specie si mostrano curiose, altre al contrario possono spaventarsi e decidere di fuggire o attaccarci direttamente. A quel punto partono delle nuove fasi di lotta in tempo reale tra giocatore e Pokémon, dove si alternano operazioni di schivata e lancio di oggetti per indebolire o distrarre i mostriciattoli. Bacche, fumogeni e altri strumenti possono essere usati per ridurre l'aggressività del mostro ed evitare che ci colpisca fino allo svenimento. In tal caso, infatti, saremmo costretti a tornare all'ultima base visitata, perdendo alcuni elementi dell'inventario. Anche negli scontri tra Pokémon, comunque, non mancano le novità, visto che alla classica gestione a turni si aggiungono le cosiddette tecniche. Divise in rapide e potenti, garantiscono rispettivamente una maggiore priorità delle mosse successive, a scapito di un po' di potenza rispetto all'attacco base, o un attacco più elevato che sacrifica la velocità. In più hanno un prezzo in termini di Punti Potenza, o PP, della mossa usata, che riduce il numero di attacchi di quel tipo a nostra disposizione. Una novità non da poco, che promette di dare varietà e dinamismo alle meccaniche più tradizionali della serie. Non vedremo invece molti meno scontri con gli allenatori, visto che all'epoca dei fatti non era comune utilizzare i Pokémon per lottare. Ci aspettiamo però che i pochi presenti sappiano farci sudare a dovere.

Pokémon: varianti antiche Braviary di Hisui ci aiuterà a solcare i cieli della regione protagonista di Leggende Pokémon: Arceus Come dicevamo in apertura, non sappiamo quanti e quali siano i Pokémon presenti ad Hisui. Presumiamo che molti siano in comune con la regione di Sinnoh, ma non possiamo escludere qualche sorpresa. D'altronde è già confermata la presenza di Pokémon antichi mai visti in altri capitoli della serie, tra varianti regionali come Voltorb, Zorua, Zoroark, Braviary e Growlithe di Hisui, ed evoluzioni inedite come Wyrdeer, Basculegion e Kleavor. Gli starter Rowlet, Cyndaquil e Oshawott, invece, sono stati importati da altre regioni, quindi fanno un po' storia a sé. Alcuni di questi, come Wyrdeer, Braviary e Basculegion, ci aiuteranno persino nell'eplorazione, velocizzando gli spostamenti via terra, via aria e via acqua. Ci sono poi i Pokémon alfa, ovvero mostri più grandi e potenti, riconoscibili attraverso il caratteristico colore rosso degli occhi: contro di loro gli sviluppatori promettono sfide molto impegnative. I Pokémon regali, infine, sono infusi di un'aura quasi divina e custodiscono determinate aree. Per qualche motivo, però, li incontreremo spesso fuori controllo, a causa di un fenomeno misterioso che ci costringerà ad affrontarli sfruttando tutte le meccaniche di lotta descritte in precedenza. Inevitabilmente va segnalato un "passo indietro" tecnologico per la gestione dei Pokèmon catturati. Visto che non cambia il limite di sei mostri in squadra, quelli non selezionate rimarranno al pascolo al villaggio Giubilo. Letteralmente. Non temete, però, perché nei vari campi base potrete cambiare la composizione del team prima di partire verso una nuova avventura.