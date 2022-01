Xbox Series S festeggia l'anno della tigre con un'edizione speciale

Microsoft ha annunciato che per celebrare il nuovo anno lunare e l'anno della tigre, ha realizzato un'edizione speciale di Xbox Series S personalizzata dall'artista cinese Bu2ma (Bu-er-ma), famoso per i suoi cartoni animati. Più precisamente, ha creato quindi Xbox Series S custom con wireless controller personalizzato decorato a tema con la festività. Il colore dominante è decisamente il rosso, con delle bellissimi finiture in oro.

Vediamo un'immagine di una delle quindici Xbox Series S a tema anno della tigre:

Xbox Series S festeggia l'anno della tigre

Ora, non aspettatevi di poter comprare queste console, perché Microsoft le regalerà in una lotteria condotta tramite Twitter, in cui tutto ciò che bisognerà fare sarà condividere il tweet ufficiale indicato dal produttore.

Gli utenti cinesi, che non possono accedere a Twitter, avranno modo di vincerle in eventi dedicati su Wechat e bilibili (è una piattaforma di video streaming cinese) a partire dal 25 gennaio alle 12:00 p.m. (ora cinese).

Stando alla cultura cinese, quelli nati nell'anno della tigre hanno una volontà forte e sono sicuri di sé stessi, caratteristiche che Microsoft vede proprie della famiglia Xbox. "Come la tigre, il team Xbox è determinato a portare l'allegria dei videogiochi a tutti."