EA Play: iniziata l'offerta tre mesi al prezzo di uno

Electronic Arts ha lanciato un'offerta interessante per il suo servizio in abbonamento EA Play: è possibile sottoscriverlo per tre mesi al prezzo di uno. L'iniziativa durerà fino all'8 febbraio 2022, quindi bisogna sbrigarsi se la si vuole sfruttare.

"Tre mesi di EA Play al prezzo di uno? Questo è il modo di festeggiare il nuovo anno. Da ora fino all'8 febbraio, i nuovi membri potranno ottenere di più grazie alle ricompense per gli abbonati, i contenuti esclusivi e l'accesso illimitato ai giochi top di EA per il prezzo di un singolo mese! (l'offerta non è valida su Xbox)."

L'offerta dei tre mesi al prezzo di uno di EA Play è riscattabile sul PlayStation Store, su Steam e su Origin. Il costo dei tre mesi è di 3,99€ e, come viene spiegato chiaramente da EA: "Dopo il periodo iniziale di 90 giorni, il tuo abbonamento si rinnoverà al prezzo corrente per quel mese."

L'abbonamento EA Play dà accesso a un vasto catalogo di titoli di Electronic Arts, nonché alle versione di prova dei giochi nuovi, giocabili per 10 ore (per le versioni complete bisogna sottoscrivere un abbonamento Premium).