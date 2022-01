Gran Turismo 7: l'evento stampa ha una nuova data vicina, rinvio scongiurato

Gran Turismo 7 sembrerebbe salvo per quanto riguarda la data di uscita, con il rinvio probabilmente scongiurato visto che l'evento stampa posticipato - che aveva fatto sorgere i dubbi - ha ora una nuova data molto vicina e comunque precedente alla data di uscita.

La questione era emersa lo scorso lunedì, quando il giornalista/insider Tom Henderson aveva fatto notare che Sony aveva annullato un evento stampa di presentazione di Gran Turismo 7, rimandandolo a data da precisare, cosa che aveva destato alcuni sospetti, essendo ormai vicini alla data di uscita annunciata per il gioco.

Un caso precedente analogo, peraltro, aveva riguardato The Last of Us 2 e aveva preceduto il posticipo del gioco, dunque erano sorti dei timori anche in questo caso, ma evidentemente il tutto è rientrato, visto che l'evento stampa ha ora una nuova data ed è comunque precedente all'uscita fissata.

L'evento in questione, che non è pubblico ma dedicato esclusivamente alla stampa, è ora fissato per il 3 marzo 2022, secondo quanto riferito da Tom Henderson. Lo spostamento è avvenuto per l'impossibilità, da parte di Kazunori Yamauchi, di essere presente alla data fissata in precedenza.



La data di uscita resta dunque fissata per il 4 marzo e ora sembra decisamente più solida, in attesa di eventuali sviluppi. Da notare, peraltro, che l'evento in questione non dovrebbe coincidere con il rilascio di nuove informazioni e materiali su Gran Turismo 7, cosa che dovrebbe avvenire successivamente.