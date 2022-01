Gran Turismo 7, possibile posticipo? Sony ha rinviato un evento stampa, dice un insider

Gran Turismo 7 doveva essere protagonista di un evento stampa che era previsto domani, 25 gennaio 2022, ma questo è stato annullato a posticipato a data da precisare, ha riferito il giornalista/insider Tom Henderson, cosa che getta delle possibili ombre con la possibilità che il gioco vada incontro a un rinvio.

Ovviamente si tratta solo di supposizioni a partire da quella che resta, al momento, solo una voce di corridoio, ma Tom Henderson è considerato una fonte piuttosto attendibile di informazioni, per questo la cosa viene tenuta in una certa considerazione.



In ogni caso, anche se si trattasse davvero di uno spostamento di questo evento stampa con presentazione, non è detto che sia collegato a un effettivo rinvio di Gran Turismo 7, solo che l'evenienza sarebbe sicuramente un po' sospetta, considerando che l'uscita del gioco è fissata al momento per il 4 marzo, dunque a distanza relativamente breve da ora.

"L'evento per la stampa di Gran Turismo 7, che era previsto per domani, è stato rimandato da Sony e una nuova data non è stata ancora fissata né è stata fornita una spiegazione", si legge nel tweet iniziale di Henderson. "Un po' preoccupante se si pensa che il gioco sarebbe previsto per il 4 marzo".

In un secondo Tweet, Henderson ha chiarito che un caso simile era successo in precedenza con la presentazione di The Last of Us 2, il cui posticipo ha preceduto proprio il rinvio del gioco, ma ovviamente è difficile mettere in correlazione le cose. Tuttavia ha anche riferito che, se lo spostamento fosse dovuto al Covid, per esempio, non si spiegherebbe la mancanza di informazioni al riguardo.

Proprio nei giorni scorsi, è emerso il download dal peso enorme che sembra contraddistinguere Gran Turismo 7, il quale sembra superare i 100 GB, oltre al video gameplay sul Daytona International Speedway.