Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, il Final Trailer con gameplay e storia

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin torna a mostrarsi con il Final Trailer, pubblicato in questi minuti da Square Enix e stranamente ancora piuttosto lontano dall'uscita del gioco per essere il video "finale" di presentazione, ma tant'è: con questo possiamo vedere alcune nuove scene di gameplay e d'intermezzo per il nuovo action RPG di Square Enix.

"Siamo stranieri, cosa che ha due significati: che siamo stranieri rispetto a questo mondo e che siamo stranieri rispetto a noi stessi". Questa la profonda considerazione che accompagna il video in questione, che per il resto non fa che confermare le impressioni avute su questo particolare spin-off action della celebre serie Square Enix.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin mischia elementi dallo stile molto action a caratteristiche che rimandano alla serie classica di Final Fantasy, ma tutto con un taglio che alterna elementi quasi trash ad altri particolarmente epici e spettacolari. Tanto per mischiare ulteriormente le carte in tavola, a metà video parte anche un'ottima "My Way" di Frank Sinatra come colonna sonora sullo sfondo.

Per il resto, abbiamo visto il peso della versione PS5 di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, mentre per avere informazioni più approfondite sul gioco Square Enix vi rimandiamo al nostro provato pubblicato lo scorso ottobre. La data di uscita è fissata per il 18 marzo 2022 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.