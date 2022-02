Might & Magic tornerà, Ubisoft assume per un nuovo gioco tripla A nella serie

Sembra che Might & Magic possa essere destinato a tornare sulle scene con un nuovo gioco tripla A appartenente al franchise in questione, in base ad alcuni annunci di lavoro pubblicati da Ubisoft, che fanno riferimento al titolo.

Ad assumere personale è in particolare Ubisoft Shanghai, la divisione orientale del publisher francese che a quanto pare sta lavorando a Might & Magic, anche se non è chiaro il tipo di gioco a cui dovrebbe riferirsi la nuova produzione. Tutto quello che possiamo rilevare è il riferimento diretto al franchise, con la compagnia che sta cercando un Senior Brand Manager in grado di "gestire il brand marketing di un nuovo gioco tripla A appartenente a Might & Magic", come riferito chiaramente nell'annuncio di lavoro.

Restiamo in attesa di comunicazioni sul gioco, che ancora evidentemente non è stato annunciato in forma ufficiale. La serie Might & Magic è iniziata nel 1986 con il primo titolo per Apple 2 e varie altre piattaforme contemporanee, ma da lì in poi si è evoluto con 10 giochi almeno per quanto riguarda quella che viene considerata la "serie principale", ma ci sono stati anche vari spin-off tra i quali anche il recente Might & Magic Heroes: Era of Chaos su piattaforme mobile.

L'ultimo capitolo all'interno della numerazione standard è Might & Magic X: Legacy del 2014, ma diversi sono stati anche gli Heroes of Might & Magic da parte di Ubisoft.