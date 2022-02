Offerte Amazon: Smartphone OnePlus 8T con schermo a 120 Hz in sconto

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare uno smartphone OnePlus 8T con schermo da 120 Hz. Lo sconto segnalato è di 72€, ovvero del 16%. Il prezzo pieno per lo smartphone OnePlus 8T indicato da Amazon è 461.90€. Il prezzo effettivo, nell'ultimo periodo, era anche più alto, con picchi massimi di 589€ a inizio febbraio. Il prezzo attuale è migliore di quello del Black Friday 2021 e identico ai saldi di Natale 2021. Si tratta quindi di una buona offerta. È venduto e spedito da Amazon.

Questo smartphone propone uno schermo da 6,55 pollici con risoluzione massima a 2400 x 1080 pixel 402 ppi. Il sistema operato è basato su Android 11. Monta una CPU Qualcomm Snapdragon 865. Nella confezione è presente, oltre al OnePlus 8T, l'adattatore di alimentazione Warp Charge 65, il cavo Warp Charge da Tipo C a Tipo C, la guida Rapida, una lettera di benvenuto, le informazioni sulla sicurezza e la scheda di garanzia, un LOGO Adesivo, un proteggi schermo e un espulsore per lo scomparto della SIM.

