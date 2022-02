The King of Fighters 15: ecco il trailer di lancio a pochi giorni dall'uscita

Siamo ormai vicini all'uscita di The King of Fighters 15 ed è giunto il momento del suo trailer di lancio, che vediamo riportato in questa pagina e che si mostra anche piuttosto spettacolare, in linea con gli ottimi progressi fatti da SNK con questo nuovo capitolo.

The King of Fighters 15 è il nuovo capitolo della storica serie di picchiaduro da parte di SNK, con data di uscita fissata per il 17 febbraio 2022 su PC, PS4, PS5 e Xbox Series X|S. Si presenta come una notevole evoluzione del capitolo precedente e presenta un ricco cast composto da 39 combattenti, salvo ulteriori espansioni post-lancio molto probabili.

Come da tradizione, il gioco è un picchiaduro uno contro uno sullo stile tag team che propone squadre composte da tre combattenti, come da tradizione della serie, proponendo anche cross-over fra personaggi tratti da altri picchiaduro SNK.

Abbiamo visto come il gioco sia stato ben accolto, con voti positivi dalla stampa internazionale e anche da parte nostra, visto il tono decisamente positivo della nostra recensione di The King of Fighters 15. In precedenza, avevamo visto anche un interessante video in stile anime e alcuni elementi della storia e dei background appartenenti ai vari personaggi emergono anche in questo nuovo trailer di lancio.