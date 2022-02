Assassin's Creed Valhalla: Complete Edition con tutti i DLC trapela online, data d'uscita

Assassin's Creed Valhalla: Complete Edition è trapelato su Xbox Store, secondo quanto riferito dall'account Twitter Aggiornamenti Lumia, e sembra trattarsi, come dice il titolo, di un'edizione completa del gioco Ubisoft, contenente tutti i DLC.

Non possiamo prenderla ancora come informazione ufficiale in quanto Ubisoft non ha, di fatto, annunciato il titolo in questione, ma la fonte è piuttosto attendibile effettuando regolarmente dei datamining sul catalogo di Xbox Store, dunque possiamo considerare verosimile questa nuova uscita.



Assassin's Creed Valhalla: Complete Edition avrebbe già la data di uscita fissata per il 24 febbraio 2022, in base a quanto riferito, e dovrebbe trattarsi di un'edizione completa del nuovo capitolo della serie, contenente vari DLC ed espansioni.

Tra queste potrebbe esserci anche L'Alba del Ragnarok, la più recente aggiunta ai contenuti di Assassin's Creed Valhalla, ma attendiamo ulteriori informazioni e magari una presentazione ufficiale da parte di Ubisoft per avere le idee più chiare al riguardo. Più probabile la presenza di L'Assedio di Parigi e i DLC precedenti, ovviamente.