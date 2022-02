Doctor Strange nel Multiverso della Follia, c'è Superior Iron Man nel trailer?

Doctor Strange nel Multiverso della Follia potrebbe vedere il debutto sul grande schermo di Superior Iron Man, o quantomeno il personaggio che si vede nel trailer del film diretto da Sam Raimi sembrerebbe proprio la versione egoista e malvagia di Tony Stark.

Da quando è stato pubblicato, una manciata di ore fa, il trailer di Doctor Strange nel Multiverso della Follia ha dato il via alle teorie più svariate su ciò che vedremo in questa nuova pellicola in cui viene affrontato il tema del multiverso dopo Spider-Man: No Way Home (recensione).

Si tratta di un elemento narrativo che porta con sé versioni alternative dei vari personaggi, incluse due varianti dello stesso Doctor Strange presenti nel trailer, una folle e una addirittura zombie, e che potrebbe dunque vedere la comparsa dell'Iron Man cattivo creato da Tom Taylor e Yildiray Cinar.

Lo stesso Taylor non ha potuto confermare né smentire che quello che si vede nel video sia Superior Iron Man, ma ha spiegato che lui e il disegnatore Yildiray Cinar avevano creato il personaggio di modo che la sua armatura diventasse rosso fuoco quando è arrabbiato.

Peraltro sui social si parla anche dell'attore che potrebbe interpretare questa versione di Iron Man, e secondo tantissimi utenti si tratterebbe di Tom Cruise.