Xbox Game Pass, il trailer di San Valentino che vi farà innamorare del servizio

Il nuovo trailer di Xbox Game Pass realizzato per San Valentino punta a farvi innamorare del servizio in abbonamento di casa Microsoft, senza dubbio la killer application di Xbox per eccellenza.

Con 25 milioni di abbonati che tuttavia sono senz'altro destinati ad aumentare, specie grazie alla recente acquisizione di Activision Blizzard, la piattaforma della casa di Redmond si pone al momento come una soluzione straordinariamente conveniente.

La cosa divertente del video è che sembra lo spot di una chat di incontri per trovare il proprio partner ideale, e infatti presenta così alcuni dei personaggi dei titoli disponibili su Xbox Game Pass.

Nello specifico, i giochi chiamati in causa nel trailer sono Halo Infinite (chi non vorrebbe uscire con un Flipyap?), Hitman Trilogy (l'Agente 47 è sempre un buon partito), Forza Horizon 5 (Alejandro, volante caliente) e Among Us (il fascino del Crewmember).