id Software assume per un nuovo gioco: DOOM, Quake o altro?

id Software sta lavorando a un nuovo progetto, cosa che emerge chiaramente dagli annunci di lavoro pubblicati dal team, e i principali indiziati restano DOOM e Quake, ma c'è anche chi pensa ad altre possibilità, come Hexen, oppure qualcosa di diverso.

Considerando il successo riscosso dal rilancio di DOOM nel 2016 e il successivo DOOM Eternal, la possibilità che si tratti di un altro capitolo della serie è sicuramente da prendere in considerazione, ma sono ormai molte le voci e gli indizi che puntano anche verso l'altra serie storica del team, ovvero Quake, che a questo punto meriterebbe un ritorno con un trattamento sullo stile di quanto visto con DOOM.

Tuttavia, ci sono anche altre possibilità: il nuovo annuncio di lavoro per un Combat Designer fa pensare chiaramente che id Software stia sviluppando uno sparatutto in prima persona, che alquanto ovvia vista la storia del team, per il quale è richiesta la conoscenza di DOOM e DOOM Eternal in particolare.

L'oggetto della questione sono action game in prima persona tripla A in arrivo nel prossimo futuro e gli indiziati principali continuano ad essere DOOM e Quake, tuttavia ci sono anche altre possibilità. Al di là di possibili progetti inediti, ci sono vaghi indizi che potrebbero puntare anche a Hexen, considerando che Phil Spencer ha menzionato specificamente il gioco in questione parlando dei titoli del passato che vorrebbe rivedere, e l'informazione non può certo passare inosservata.