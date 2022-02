Super Mario RPG 2: il director dell'originale vorrebbe un seguito del gioco SNES

Super Mario RPG è stato uno dei titoli più particolari visti su Super Nintendo ad opera di Square Enix e Nintendo in collaborazione: è rimasto uno dei giochi più significativi della console a 16-bit in questione ma non ha mai avuto un seguito ufficiale, tanto che anche il director dell'originale vorrebbe svilupparlo, a questo punto.

Chihiro Fujioka, il director di Super Mario RPG, ha dunque espresso il desiderio di vedere un recupero del titolo nella forma di un nuovo capitolo, possibilmente, nonostante la cosa non sia affatto semplice, visto anche il fatto di utilizzare una vera e propria icona come Mario.

Fujioka ha lavorato a numerosi altri titoli nella sua carriera iniziata negli anni 80, peraltro spaziando dal ruolo di designer, director, producer e soprattutto compositore, visto che buona parte dei suoi lavori riguardano tale ruolo nei videogiochi. Dopo l'esperienza di Super Mario RPG, ha fondato il team AlphaDream e si è occupato della serie Mario & Luigi, fino a quanto non ha lasciato lo studio nel 2015, peraltro qualche anno prima della chiusura di questo per bancarotta.

Nella sua lunga esperienza, tuttavia, l'RPG di Mario rimane il lavoro a cui forse è più legato, avendo affermato di voler concludere la carriera con un Super Mario RPG 2 prima di andare in pensione: "Si, vorrei assolutamente svilupparlo", ha riferito in un'intervista pubblicata da MinnMax, "Nella mia carriera ho preso parte a molti giochi ma vorrei che il mio finale fosse un altro Mario RPG, se possibile".